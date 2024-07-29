Derya Cebecioğlu, 24 Ekim 2000 tarihinde Mersin'de doğdu. Voleybol kariyerine 14 yaşında VakıfBank altyapısında başlayan Cebecioğlu, kısa sürede kendini kanıtladı ve voleybol dünyasının dikkatini çekti. Şu anda, Türkiye Kadın Millî Voleybol Takımı'nın önemli oyuncularından biri olarak öne çıkıyor.

Derya Cebecioğlu'nun voleybol kariyeri birçok ulusal ve uluslararası başarıyla dolu. VakıfBank'ın yanı sıra Bahçelievler Voleybol Kulübü, Yeşilyurt ve Japonya'nın Kurobe AquaFairies takımlarında da forma giydi. 2014 yılında Küçükler Milli Takımı ile Balkan Şampiyonası’nda birincilik elde etti, U18 ve U20 Milli Takımları ile dünya dördüncülüğü yaşadı. U19 Milli Takımı ile Balkan Şampiyonası'nda ikincilik ve Avrupa Şampiyonası'nda dördüncülük başarıları da bulunmaktadır.

2021 yılında A Milli Takım ile Avrupa Şampiyonası ve Milletler Ligi’nde bronz madalya kazandı, 2023 yılında ise Avrupa Şampiyonası ve Milletler Ligi'nde altın madalya elde etti. 2018-2019 sezonunda VakıfBank A Takımı’na yükselen Cebecioğlu, sarı-siyahlı forma altında birçok uluslararası başarıya imza attı. İki kez FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası (2018, 2021), iki kez CEV Şampiyonlar Ligi (2021-2022, 2022-2023), iki kez Sultanlar Ligi (2018-2019, 2021-2022), iki kez Kupa Voley (2021-2022, 2022-2023) ve bir kez Şampiyonlar Kupası (2021) şampiyonluğu yaşamıştır. Ayrıca, 2021 yılında Sistem 9 Yeşilyurt’ta kiralık olarak oynadığı dönemde CEV Challenge Kupası şampiyonluğu da elde etti.

2023-2024 sezonunun ilk yarısında Kurobe Aqua Fairies takımında kiralık olarak oynayan Derya Cebecioğlu, sezonun ikinci yarısında yeniden VakıfBank’a döndü.