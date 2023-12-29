Dansın tiyatro ile birleştiği "Derviş", 9 Ocak’ta İstanbul Atatürk Kültür Merkezi Tiyatro Salonu’nda sahnelenecek. Performansın biletlerine ise Biletinial’dan ulaşılabilecek.
Yunus Emre’nin sevgiyi, aşkı, gerçeği arama çabasını anlatan "Derviş", 9 Ocak’ta İstanbul Atatürk Kültür Merkezi’nde seyirciyle buluşacak. Senaryosunu Prof. Dr. İskender Pala’nın yazdığı, genel sanat yönetmenliğini Ömer Faruk Belviranlı’nın üstlendiği ve Poyraz Deniz Genç’in Yunus Emre, Kemal Topal’ın ise Tabduk Emre rollerinde harikalar oluşturduğu dans tiyatrosu Derviş’in biletleri Biletinial’da satışa sunuldu.Kaynak: İHA