Galatasaray Kulübü, futbolcusu Derrick Köhn'ün transferi için Alman ekibi Union Berlin ile anlaşma yaptığını duyurdu.

Sarı-kırmızılı kulüpten söylenen açıklamada, Alman temsilcisinin sarı-kırmızılılara 4 milyon avro transfer bedeli ödeyeceği, 500 bin avro da şarta bağlı bonus ödemesi bulunduğu bildirildi.

Futbolcunun ilerleyen zamanlarda başka bir kulübe transfer yapması durumunda Union Berlin'in bu transferden elde edeceği toplam transfer gelirinden 2 milyon avro düşülüp, kalan tutarın yüzde 20'sini bir sonraki satıştan pay olarak Galatasaray'a ödeyeceği söylendi.