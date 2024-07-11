Kara para akladıkları iddiasıyla haklarında soruşturma başlatılan Dilan ve Engin Polat’ında aralarında olduğu 5’i tutuklu 28 şüpheli hakkında hazırlanan iddianamede yeni detaylar ortaya çıktı. Polat çiftinin davasında Yasa Dışı Bahis Çete lideri Derkan Başer’in ismi geçti. Peki Derkan Başer kimdir nerelidir? Yasa Dışı Bahis Çete lideri Derkan Başer ile Engin Polat ilişkisi nedir? İşte detaylar…

DERKAN BAŞER KİMDİR?

Derkan Başer, yasa dışı bahis çetesi lideridir. Sanal bahis çetesi liderlerinden Derkan Başer Gürcistan'da yaşıyor. 48 yaşındaki İnterpol tarafından kırmızı bültenle aranan sanal bahis çetesi liderlerinden Derkan Başer, aslen Malatyalıdır. Başer, geçtiğimiz yıllarda Türkiye'de cinayetten müebbet hapse çarptırılmasının ardından firar eden Galip Öztürk'le birlikte Gürcistan'da ocakbaşında birlikte görüntülendi.

. Firar ettikten sonra Gürcistan'a kaçan Başer'in, yasadışı bahis organizasyonunda önemli bir rol oynadığı bilinmektedir. İddialara göre, 2018'de serbest bırakılmasının ardından Galip Öztürk ile iş ortaklığı yapmış ve Gürcistan üzerinden sanal bahis işlerini yürütmüşlerdir. Batum'da yaşayan Türkler arasında bu ilişkinin bilindiği belirtilmektedir. Başer ve Öztürk'ün, Batum'da ortak olarak bir otel satın aldıkları ve Başer'in lüks bir yaşam sürdüğü, Bentley marka bir otomobile sahip olduğu ve ocakbaşı tarzında bir restoran işlettiği söylenmektedir. Galip Öztürk'ün de bu restoranın en sık müdavimleri arasında yer aldığı, hatta Öztürk'ün Türkiye'den gelen misafirlerini bu ocakbaşında ağırladığı konuşuluyor.

Sanal bahis üzerinden hemen hemen 5 milyar avroya hükmettiği iddia edilen bahis çetesinin lideri Veysel Şahin’in sağ kolu Derkan Başer ile ilgili Interpol aracılığıyla kırmızı bülten çıkarıldığı öğrenildi. Başer ve Öztürk'ün Batum'daki 90'S Ocakbaşı adındaki restoranda yemek yerken çekilen görüntüleri, sosyal medya hesabında paylaşıldı.

DERKAN BAŞER İLE ENGİN POLAT İLİŞKİSİ

İddianamede belirtilene göre, şüpheli Engin Polat'ın 2017 yılında KKTC'ye kaçak olarak gittiği ve burada Derkan Başer ve diğer uluslararası kaçak bahis organizatörleriyle iletişime geçtiği ifade edilmektedir. Polat, bu süreçte yasa dışı bahis organizasyonlarında yönetici olarak görev almış ve hızla yükselmiştir. Jasminbet adlı bahis sitesinin kontrolünü ele geçirdiği belirtilen Polat'ın, yasa dışı yollardan elde ettiği paraları kripto varlıklara dönüştürme amacında olduğu kaydedilmiştir.

Şüpheli Engin Polat'ın nihai hedefinin yasa dışı bahis organizasyonlarından kazandığı paraları kripto varlıklara dönüştürmek olduğu kaydedildi. Payını aldıktan sonra yurt dışında bulunan Derkan Başer'e devretti. Engin Polat'ın akladığı en büyük bahis sitesi Pronet altyapısına sahip Jasminbet'tir. Sitenin yüzde 50'si doğrudan Veysel Şahin'e, yüzde 30'u Derkan Başer'e ve yüzde 20'si de altyapı sahibi Burak Başel'e ait. Dilan Polat ve Engin Polat çifti, kaçak bahis baronu Veysel Şahin'in en yakın isimleri arasında yer alan Derkan Başer'in parasını aklamaya çalışıyordu.

Dilan ve Engin Polat çifti, kaçak bahis baronu Veysel Şahin'in en yakın isimlerinden biri olan Derkan Başer'in paralarını aklamakla suçlanmaktadır.