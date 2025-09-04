Google Play Store'da dahi yer alabilen bu tehlikeli yazılımların binlerce kullanıcıyı etkilediği belirtildi.

Siber Güvenlik Uzmanları Uyardı

Siber güvenlik uzmanları, özellikle Android kullanıcılarını hedef alan yeni bir dolandırıcılık yöntemine karşı uyarıyor. Bazı kötü amaçlı uygulamalar, kullanıcıdan habersiz uygulama içi satın alımlar yapıyor, hatta doğrudan banka kartlarından para çekebiliyor. Bu tehlikeli uygulamalar, Google Play Store'da da olabildiği için büyük tehdit içeriyor.

Milyonlarca Kullanıcı Tehdit Altında

Dolandırıcılar, bankacılık ve finans uygulamalarının yaygınlaşmasını fırsat bilerek yeni saldırılar geliştiriyor. Tespit edilen zararlı yazılımlar, kullanıcıların kişisel verileri ve banka bilgileri dahil olmak üzere hassas bilgilere kolayca erişebiliyor.

Kripto Para Yatırımcıları Hedefte

Siber güvenlik şirketi Cyble tarafından yapılan araştırmaya göre, bu tür uygulamalar en çok kripto para yatırımcılarını hedef alıyor. Kullanıcılar, sahte sitelere yönlendirilerek "mnemonic phrase" gibi kritik güvenlik bilgilerini paylaşmaya teşvik ediliyor ve bu durum, kripto cüzdanlarının tamamen boşaltılmasıyla sonuçlanabiliyor.

Derhal Silmeniz Gereken O uygulamalar:

Uzmanlar, binlerce kullanıcının banka hesaplarından izinsiz para transferi ve harcama şikayetinde bulunduğunu belirtiyor. Eğer telefonunuzda bu uygulamalardan herhangi biri yüklüyse, vakit kaybetmeden silmeniz büyük önem taşıyor:

Pancake Swap

Suite Wallet

Hyperliquid

Raydium

BullX Crypto

Uzmanlar, kullanıcıları, güvenilir olmayan kaynaklardan uygulama indirmemeleri ve indirdikleri uygulamalara gereksiz izinler vermemeleri konusunda daha dikkatli olmaları için uyardı.