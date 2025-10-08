Deren Talu, 1996 yılında ABD'de dünyaya geldi.
Manken, sunucu ve eski Türkiye güzellerinden Defne Samyeli ve Mimar Eren Talu’nun kızı.
Lise eğitimini ENKA Okulları'nda tamamlayan Deren Talu, üniversite eğitimini ise Los Angeles'ta aldı.
Deren Talu, mankenlik yolundaki ilk adımını Atıl Kutoğlu'nun defilesinde attı.
New York’ta School of Cinema and Dramatic Arts'ta kamera önü oyunculuk programına ve Columbia Üniversitesi’nde tiyatro programlarına katıldı.
Üniversite için Los Angeles’a gittiğinde (Santa Monica College) oyunculuk eğitimi aldı.
İlk oyunculuk deneyimini 2020 Ukrayna-Gürcistan-Türkiye ortak yapımı Son Kale Hacıbey adlı filmde Fatma karakteriyle yaşadı.
Neden Gözaltına Alındı?
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın sabah saatlerinde yürüttüğü kapsamlı uyuşturucu operasyonunda medya dünyasından birçok ünlü ismin adı ön plana çıktı.
Eş zamanlı operasyonun odağında “uyuşturucu madde kullanımı ve özendirme” suçlamaları yer alıyor.
İlgili isimler, ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.
Operasyon kapsamında Derin Talu ile Deren Talu’nun ifadesinin alınacağının öğrenilmesi merak konusu oldu.