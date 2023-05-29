Başkan Dereli, ilçede yapılan seçimlerde Erdoğan'a yüzde 71.2 oy oranıyla zafer kazandığını belirtirken, ana muhalefet adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na ise yüzde 28.8 oy çıktığını ifade etti.

AK Parti Yerköy İlçe Başkanı Hacı Dereli, seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından yaptığı konuşmada, Yerköy ilçesinin büyük bir coşku ve destekle Recep Tayyip Erdoğan'ı yeniden cumhurbaşkanı seçtiğine büyük katkı sağladığını ifade etti.

Yerköy halkının büyük bir birlik ve beraberlik içinde sandık başına giderek iradesini ortaya koyduğunu ve ülkenin geleceği için güçlü bir destek verdiğini vurgulayan Dereli, "Yerköy ilçemizde, Recep Tayyip Erdoğan'a yüzde 71.2 oy çıktı. İlçe halkımızın AK Parti'ye olan güvenini bir kez daha teyit ettiği görüldü. Bu büyük destek ve güvenin bizlere emanet, Yerköy ilçemiz, Erdoğan'ın liderliğinde daha da ilerleyeceklerini ve hizmetlerin artarak devam edecek "dedi.

Seçim sonuçlarına göre, ana muhalefet partisi CHP'nin adayı Kemal Kılıçdaroğlu ise Yerköy ilçesinde yüzde 28.8 oy alabildi.

Dereli, farklı siyasi tercihlere sahip olan Yerköy halkının iradesine saygı duyduklarını ve demokratik bir sürecin sonucunda bu sonuçların ortaya çıktığını belirtti.

Dereli, "Yerköy ilçemiz, Recep Tayyip Erdoğan'ı büyük bir destekle yeniden cumhurbaşkanı seçmesi, ilçe halkının AK Parti'ye olan güveninin devam ettiğini gösteriyor. Bu seçim sonuçları, ilçede yaşayanların Türkiye'nin geleceğine olan inancını yansıtırken, AK Parti'nin politikalarının ve liderlik anlayışının Yerköy halkı tarafından benimsendiğini gösteriyor" şeklinde konuştu. Haber Merkezi