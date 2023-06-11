Sorgun ilçe merkezinden geçen Eğriöz Deresi’nden sonra Delibaş Deresinde de ıslah çalışmaları başladı.

Sorgun Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci, Eğriöz Deresi’nde yapılan çalışmların tamamlanması ile Delibaş Deresinde de ıslah çalışmaları başladığını belirtti.

Belediyenin dere ıslahı çalışmasını tamamladığı ve zeminin betonla kaplama işinin DSİ tarafından yapıldığını ifade eden Ekinci, "İlçemizin iki önemli deresi bulunmaktadır. Bunlardan biri Delibaş, diğeri Eğriöz. Her iki deremizden de şiddetli yağmur yağması durumunda sel felaketi yaşanmaktadır. Bunların önüne geçebilmek amacıyla derelerimizi ıslah ediyoruz. Belediye olarak ilçemizi modern bir ilçe yapmak için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz" dedi. Zekiye Doğan