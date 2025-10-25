Hentbol severlerin yoğun ilgi gösterdiği karşılaşmada kazanan taraf 52-30’luk skorla Yozgat GSK Kadın Hentbol Takımı oldu.

Karşılaşmanın ilk dakikalarından itibaren oyunda üstünlüğü eline alan Yozgat GSK, hızlı hücumları ve etkili savunmasıyla farkı açmayı başardı. Özellikle kanatlardan geliştirdiği organize ataklarla rakip kalede etkili olan Yozgat GSK, ilk yarıyı 25-15’lik skorla önde kapattı.

İkinci yarıda da tempoyu düşürmeyen kırmızı-siyahlı ekip, tecrübeli oyuncularının katkısıyla farkı koruyarak maçtan 52-30 galip ayrıldı. Yozgat ASP GSK ise genç kadrosuyla mücadeleden kopmadan oyun disiplinini sürdürerek alkış topladı.

Müsabaka boyunca her iki takım da fair-play örneği sergiledi. Tribünlerde dostluk havası hâkim olurken, karşılaşma sonunda iki takım oyuncuları birbirlerini tebrik ederek Yozgat hentbolunun gelişimine katkı sağlayan güzel bir tablo oluşturdu.

Yozgat GSK Kadın Hentbol Takımı oyuncuları, galibiyetin ardından taraftarlarıyla birlikte sevinç yaşarken, Yozgat ASP GSK Kız Hentbol Takımı da genç sporcularıyla tecrübe kazandıkları bir karşılaşmayı geride bırakmanın mutluluğunu yaşadı.