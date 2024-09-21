Dev derbi öncesinde Yozgat sokaklarında taraftarlar derbi havasına girdi. Maç heyecanı Yozgat’ta da devam ediyor.

Fenerbahçe taraftarı Mert Bal ise derbi için; Akşam güzel bir maç olacak. Büyük bir maç. Kareografi de yapacağız. Taraftarımızın önünde kazanmayı düşünüyoruz. Skor tahminim 2-1 golleri de En-Nesyri ve Szymański atar” ifadelerine yer verdi.

Maçın Okan Buruk’a bağlı olduğunu söyleyen Buğra Arslan; “Bence bu maç Okan Buruk’a bağlı. Çünkü en son mayıs ayında oynanan maç gibi olursa, yatarsak kazanamayız. Çünkü defansımız çok sağlam değil. Bence saldırgan ve ofansif bir oyun sergilememiz gerekiyor. Böyle olursa 2-1 gibi bir skorla kazanacağımızı düşünüyorum. Eğer defansa yatarsak 1-0 gibi bir skorla kaybedeceğimizi düşünüyorum” ifadelerine yer verdi.

Hakemin konuşulmadığı zevkli bir maç olmasını dileyen Bilal Karaca maç öncesi; “Hakemin konuşulmadığı zevkli bir maç bekliyorum. 3-0 veya 3-1 gibi skorlarla kazanacağımızı düşünüyorum. Golleri ise En-Nesyri, komutan Mert Hakan Yandaş ve İrfan Can Kahveci’nin atacağını düşünüyorum. Taraftarlarımıza ve futbol hocamıza güveniyorum. Mourinho’nun taktiklerine inanıyorum. Bu sefer olmayacak. Kadıköy’de ezeli rakibimiz olan Galatasaray’ı yeneceğimizi düşünüyorum” dedi.

Galatasaray taraftarı Alparslan Arslan; “Bir Galatasaraylı olarak yeneceğimize inanıyorum. Kadıköy’de daha önce şampiyonluk kutladık. Alırız maçı başka yolu yok. Skor tahminim ise zor olacak ama 3-1 bitecek. Goller ise Osimhen, İcardi ve Barış Alper’den gelir” dedi.

Maç öncesi tahminde bulunan Fenerbahçe taraftarı Umut Karaca; “Akşam maçı 4-1 Fenerbahçe’nin kazanacağını düşünüyorum. 2 golü Maximin, 1 golü En-Nesyri, bir de İrfan Can Kahveci’nin atacağını düşünüyorum” dedi.

Maçı kazanacağını düşünen Galatasaray taraftarı Tolga; “Akşam oynanacak olan maçı kazanacağımızı düşünüyorum. Golleri de Osimhen ile Batshuayi’nin atacağını düşünüyorum.”