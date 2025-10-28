Derbent köyünde, “Bir sevdadır Derbent Köyü” sloganıyla başlatılan cami ve çevre düzenlemesi projesi tamamlandı.

Derbent Köyü Muhtarı Yılmaz Dursun, proje kapsamında cami bahçesinde bulunan ışıklandırmaların bakım ve onarımının tamamlandığını belirtti.

Dursun, yapılan çalışmalarla ilgili olarak, “Eski ve çalışmayan elektrikli ampül sistemini iptal ederek, yerine güneş enerjisiyle çalışan sensörlü LED lambalar taktık. Hepimize hayırlı uğurlu olsun” dedi.

Çalışmaların sürdüğünü ifade eden Muhtar Dursun, cami bahçe duvar korkuluklarının yenilenmesi için malzemelerin temin edilerek imalata başlandığını söyledi.

“Bu işlem de bittikten sonra camimizin bütün duvarlarını yine solar enerjiyle çalışan kaliteli lambalarla donatacağız. Allah’ın izniyle yılmadan, yorulmadan, usanmadan işimizin başındayız” ifadelerini kullandı.

Projenin köylülerin fikirleri ve destekleriyle ilerlediğini vurgulayan Dursun, “Bize fikirleriyle ya da fiziksel olarak yardımcı olan herkesten Allah razı olsun. Olmayanların da canı sağ olsun” dedi.

Dursun, yapılan her gelişmeyi köy halkıyla paylaşmaya devam edeceklerini belirterek “Sağlıcakla kalın, bizimle kalın” sözleriyle açıklamasını tamamladı.