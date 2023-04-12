İftar programına depremzedelerin yanı sıra Yozgat İl Müftüsü Ali Gülden, Dini İhtisas Merkezi Müdürü Zeki Günbey ve eğitim görevlileri katıldı.

Yozgat Şehit İbrahim Yılmaz Dini İhtisas Merkezi'nde düzenlenen iftar programında konuşan İl Müftü Ali Gülden, "Hep birlikte Ramazan Ayını idrak etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Peygamber Efendimiz tarafından azaptan kurtuluş diye tanımlanan zamanlardan geçiyoruz Rabbimiz bizlere kurtuluş beratını almayı nasip eylesin. Bu vesileyle bir kere daha depremlerde hayatını kaybeden kardeşlerimiz için Allah'tan Rahmet, yaralı kardeşlerimize acil şifalar diliyorum. Acılarımız büyük ama paylaştıkça inşallah azalıyor ve azalacak. Her zaman sizlerin yanınızdayız. Sizlere sabırlar ve başsağlığı diliyorum. Rabbimiz milletimize bir daha böylesi acılar yaşatmasın" ifadelerini kullandı. Haber Merkezi