Yozgat Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü Aile Sosyal Destek Personelleri(ASDEP) ve Psikososyal Destek Ekipleri (PSD) tarafından Yozgat’ta bulunan depremzede aileler aile haftası kapsamında ziyaret edilerek depremzedelerin deprem sonrası travmanın etkilerini hafifletebilmek, depremin psikolojik etkilerini azaltmak için ailelere yardımcı oluyorlar.

Yozgat Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada; “ Bilindiği üzere 6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş’ta önce 7,7 büyüklüğünde, ardından aynı gün 7,6 büyüklüğünde başka bir deprem daha meydana gelmiş, deprem Kahramanmaraş, Gaziantep, Kilis, Hatay, Osmaniye, Adıyaman, Şanlıurfa, Diyarbakır, Elazığ, Malatya, Adana başta olmak üzere çevre illerde yoğun olarak hissedilmiştir. Sayılan illerde yıkıcı etkisi olan depremin ardından bu illerde yaşayan vatandaşların bir kısmının yaşam koşulları değişmiş, bir kısmı ise farklı illerde yaşamlarını devam ettirmeye başlamıştır. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından depremin olduğu ilk andan itibaren gerek deprem bölgesinde gerekse depremzedelerin taşınmış olduğu illerde psikososyal destek hizmeti sunulmaktadır. Psikososyal desteğin amacı, afet/acil durum sürecinde ortaya çıkabilecek psikolojik bozuklukların önlenmesi, etkilenenlerin normal ya da yeni yaşama geri dönmesi sürecinde, kendi kapasitelerini fark etmeleri, güçlenmelerinin sağlanması, ileride ortaya çıkabilecek afet acil durumlarla başa çıkma ve müdahale etme kapasitelerinin artırılmasıdır. Haber Merkezi