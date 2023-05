İbrahim Yılmaz Diyanet Eğitim Merkezi'nde barınan depremzedelerin misafir edildiği programa Yozgat Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdullah Neşeli, Müdür Yardımcıları Musa Saydam, Fahrettin Arslan, Şube Müdürü Bahattin Çelik ve depremzedeler katıldı.

Yozgat Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdullah Neşeli, Yozgat’ta misafir edildikleri sürede depremzedelerin kendilerini evlerinde hissetmeleri için Valilik ve bağlı kurumlar ne gerekiyorsa yapmaya devam ettiğini belirtti.

Neşeli yaptığı açıklamada; “Ülke olarak çok büyük bir felaket yaşadık. Hepimizin yüreği yandı. Bu zor günleri dayanışma içerisinde el ele atlatacağız inşallah. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde devletimiz yaraları sarmak için canla başla çalışıyor. Bizler de deprem bölgesi ve ilimizde misafir ettiğimiz depremzedeleri psikososyal destek hizmeti yanında her türlü desteği sağlamaya, depremzede kardeşlerimizin her türlü ihtiyacını karşılamak için ne gerekiyorsa yapmaya devam edeceğiz. Yozgat'ta depremzedelerin kendilerini evlerinde hissetmeleri için çalışırken Yozgatlının misafirperverliğinde korku ve kaygılılarından kurtulmalarına yardımcı olmak istiyoruz. Her bir depremzedenin başımızın üstünde yeriniz var. Sizin acınız bizim acımız. Allah böyle bir afeti bir daha yaşatmasın” dedi. Alpaslan Demir