Ziyarete AK Parti Yozgat Milletvekili Abdulkadir Akgül’ün beraberinde AK Parti Yozgat İl Başkanı Yusuf Başer ve AK Parti Yozgat Merkez İlçe Başkanı Ahmet Gökhan da katıldı.

Ziyaret sonrasında açıklamada bulunan Milletvekili Akgül, “Asrın felâketi deprem dolayısıyla Yozgat’ımıza yerleşen depremzede kardeşimiz Uğur Durak’ın ve ailesini ziyaret ettik. 14 Mayıs seçimleri sonrası depremzedelerimize olmadık çirkin sözlerle aşağılayan zihniyeti 28 Mayıs günü millet olarak sandığa gömeceğiz. Allah’ın izniyle depremzede kardeşlerimizin yaralarını devlet millet el ele saracağız” ifadelerini kullandı. Alpaslan Demir