Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat’taki depremlerden etkilenen illerden Yozgat’a gelen kadınlar, halk eğitim merkezi bünyesinde kendileri için açılan el sanatları kursunda birbirinden farklı ürünler tasarlayarak afetin etkilerinden uzaklaşıyor. Depremin ardından evleri yıkılan ya da hasar gören binlerce depremzede, kamu kurumlarının koordinasyonu ya da kendi imkanlarıyla geldikleri Yozgat’ta, yurt ve misafirhanelerde konuk ediliyor. Her türlü ihtiyaçları karşılanan afetzedelerin, yaralarının sarılması ve depremin psikolojisinden kurtulmaları amacıyla çeşitli etkinlikler hayata geçiriliyor.

Yozgat Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü bünyesinde Şehit İbrahim Yılmaz Eğitim Merkezinde açılan el sanatları kurslarına katılan 30 kadın kursiyer, bu sayede hem depremin etkisinden uzaklaşıyor hem de el becerilerini geliştirme imkanı buluyor. Ayrıca yurt ve misafirhanelerde kalan depremzedelere psikososyal destekler de verilmeye devam ediyor.

"DEPREMİN ETKİLERİNDEN UZAKLAŞTIK"

Malatya’dan gelen Suna Altısuyu, kurslardaki faaliyetlerle depremin etkilerini üzerlerinden attıklarını söyleyerek, “Bölgemizde deprem olunca buraya geldik. Halk eğitim merkezinde kurs açıldı, buradaki hanımlara çok iyi moral veriliyor. İnsanlar bu etkinliklerle meşgul olup üzerlerinden stresi attılar. Biraz daha depremden uzaklaştılar. Yaşadığımız deprem çok büyük bir depremdi. Çok büyük acılar yaşadık. Kayıplarımız çok oldu. Bu kurslar hem depremden uzaklaşmak adına hem de etkilerini silme adına bizim için çok iyi oldu. Kurstaki kadınlarımızın hepsi gerçekten çok maharetliler. Çok da güzel işler çıkardılar. Halk eğitimin bu etkinliğinden çok memnun kaldık” dedi.

"GÜNLERİMİZ ÇOK GÜZEL GEÇİYOR"

Hatay’ın Hassa ilçesinden gelen Leyla İzsüren ise, “Valimiz Ziya Polat’ın bizi Yozgat’a yönlendirmesiyle buraya geldik. Şu anda Diyanet Eğitim Merkezinde halk eğitim aracılığıyla Zeynep Hoca'mızın vesilesiyle buradaki arkadaşlarımızla gerek el sanatları gerekse sohbet ederekten vakit geçiriyoruz. Burada deşarj oluyoruz. Bu bize çok rahatlatıcı oluyor, bir nebze de olsa deprem günlerini hatırlamaktan uzak duruyoruz. Burada günlerimiz çok güzel geçiyor. Bizim için çok iyi oluyor. O günlerden bir nevi de olsa uzaklaşıyoruz” şeklinde konuştu.

"KURSUMUZA TALEP ÇOK FAZLA"

El Sanatları Usta Öğreticisi Zeynep Şenol ise kursların 2 aydır devam ettiğini belirterek, “Yozgat Halk Eğitim Merkezi aracılığıyla Şehit İbrahim Yılmaz Eğitim Merkezinde el sanatları kursumuzu depremzedelere yönelik açtık. Onların o günlerini, kötü günlerini unutturmak için beraber el sanatlarından birer ürün çıkardık. Hem hediye hazırladılar hem de olumsuz düşünceleri dağıtmak ve o günleri unutturmak için 2 aydır kursumuza devam ediyoruz. Kursumuzda çocuk yeleği yaptık, lif ördük, çanta ördük, filografi yaptık. Yakma çalışmaları yaptık. Kursumuza istek çok fazla, talep çok fazla, burada depremzede arkadaşlarımızla sosyalleşiyoruz. Kursumuz açıldığı ilk günlerde depremin daha izlerini unutamamışlardı. İnşallah buradaki yaptığımız işlerle, o günleri bir nebze de olsa unutturabilmişizdir” ifadelerine yer verdi. İHA