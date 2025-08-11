Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde dün akşam meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremde çöken bina, sabah saatlerinde dron ile havadan kaydedildi. Görüntüler, depremin ilçe genelinde yarattığı tahribatı gözler önüne serdi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, deprem saat 19.53’te, yerin 11 kilometre derinliğinde kaydedildi. Sarsıntı; Balıkesir’in yanı sıra İzmir, Çanakkale, Bursa, İstanbul ve Yalova ile birlikte Marmara ve Ege Bölgesi’ndeki birçok ilde hissedildi.

İlk belirlemelere göre, ilçe merkezinde biri konut olmak üzere toplam 16 bina yıkıldı. Bunların 12’si kırsal mahallelerdeki metruk yapılar olarak kayıtlara geçti. Enkaz altında kalan 4 kişiden 81 yaşındaki Nihat Önbaş, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

AFAD ve sağlık ekiplerinin verdiği bilgiye göre, depremden toplam 52 kişi etkilendi. Yaralılardan 29’u hastanelerde yatarak veya gözlem altında tedavi edildi. Halen 11 kişinin tedavisinin devam ettiği, diğer yaralıların ise taburcu edildiği öğrenildi.

Depremin yarattığı panik nedeniyle çok sayıda vatandaş geceyi parklarda, araçlarında veya sokaklarda geçirdi. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte başlatılan hasar tespit çalışmaları sürerken, yıkılan ve ağır hasar gören binalar dron ile havadan görüntülendi.

Yetkililer, bölgede artçı sarsıntıların devam ettiğini hatırlatarak, hasarlı binalara girilmemesi konusunda uyarıda bulundu.