Artçı depremlerin peş peşe gelmesiyle sarsıntı daha da hissedildi. Deprem sırasında, oyuncu Fulya Zenginer de içerik çektiği anlarda sarsıntıya yakalandı. Zenginer’in sosyal medyada paylaştığı video, deprem anında yaşadığı panik haliyle dikkatleri üzerine çekti.

FULYA ZENGİNER KİMDİR?

Fulya Zenginer, 21 Temmuz 1989 tarihinde İstanbul'un Zeytinburnu ilçesinde dünyaya gelmiştir. Eğitimine İstanbul’da başlayan Zenginer, Zeytinburnu Nuri Paşa İlköğretim Okulu'nda ilk ve ortaöğretimini tamamlamış, Bakırköy Lisesi’nden mezun olmuştur. Ardından Haliç Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü'nde eğitimini sürdürmüştür.

KARİYERİNE GENÇ YAŞTA ADIM ATTI

Fulya Zenginer, oyunculuk kariyerine genç yaşta adım atmıştır. İlk büyük rolünü, 2006 yılında yayınlanan "İki Aile" dizisinde oynamıştır. 2008-2011 yılları arasında Kanal D ve Star TV'de yayımlanan "Küçük Kadınlar" dizisinde Yeliz karakterini canlandırarak geniş bir izleyici kitlesine ulaşmıştır. Zenginer, 2012’de "Sağ Salim" filminde başrol oynamış ve 2012-2014 yılları arasında "Benim İçin Üzülme" dizisinde Buke karakteriyle izleyicilerin beğenisini kazanmıştır.

EVLİLİK VE AİLE HAYATI

2019 yılında ressam ve görsel sanatlar uzmanı Kuntay Tarık Evren ile evlenen Fulya Zenginer, 23 Mayıs 2022 tarihinde Milan adında bir erkek çocuk sahibi olmuştur. Ailesiyle olan yaşamını genellikle kamuoyundan uzak tutmayı tercih eden Zenginer, annelik deneyimlerini ise zaman zaman sosyal medyada takipçileriyle paylaşmaktadır.

DİZİLERİ VE FİLMLERİ

Fulya Zenginer, oyunculuk kariyerinde birçok önemli projeye imza atmıştır. Televizyon dizilerinde ve sinema filmlerinde önemli roller üstlenen Zenginer’in öne çıkan yapımları şunlardır:

Diziler: "İki Aile" (2006), "Doktorlar" (2008), "Küçük Kadınlar" (2008-2011), "Tövbeler Tövbesi" (2011), "Benim İçin Üzülme" (2012-2014), "Fabrika Kızı" (2015), "Seni Kimler Aldı" (2017)

Sinema Filmleri: "Sağ Salim" (2012), "El Cin" (2013), "Seni Seven Ölsün" (2016), "Mirasyedi" (2019)

GÜNDEME GELEN DEPREM ANI

Fulya Zenginer, 2025 yılındaki İstanbul depreminde içerik çekerken sarsıntıya yakalanmış ve bu anı sosyal medyada paylaşmıştır. Depremin büyüklüğünü gözler önüne seren video, Zenginer'in yaşadığı paniği ve anlık tepkilerini yansıtmaktadır. Bu görüntüler, izleyicilerin büyük ilgisini çekmiş ve oyuncunun özel hayatına dair daha fazla merak uyandırmıştır.

Fulya Zenginer, başarılı oyunculuğu ve samimi kişiliğiyle Türkiye’de tanınan bir isimdir. Hem kariyerinde hem de özel hayatında dikkatle takip edilen Zenginer, son dönemde deprem anı ile yeniden gündeme gelmiştir. Hem televizyon hem de sinema projelerindeki başarılarıyla adından sıkça söz ettiren Zenginer, izleyicilerinin takdirini kazanmaya devam etmektedir.