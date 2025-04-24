Son dönemde yaptığı deprem tahminleriyle gündeme gelen Avustralyalı gökbilimci ve araştırmacı Frank Hoogerbeets, 23 Nisan’da Marmara Denizi'nde meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından sosyal medya üzerinden yeni bir değerlendirme paylaştı.

Hoogerbeets açıklamasında, depremin Türkiye'nin batısında, deniz tabanının 12 kilometre derinliğinde gerçekleştiğini belirtti. Aynı bölgede tarihsel olarak ciddi sarsıntıların yaşandığını hatırlatan araştırmacı, 1509 yılında İstanbul'un doğusunda 7.2 ve 1766 yılında batısında 7.6 büyüklüğünde depremlerin kaydedildiğine dikkat çekti. Hoogerbeets, söz konusu bölgenin 7.0 ila 7.6 büyüklüğünde yeni depremler üretme potansiyeline sahip olduğunu ifade etti.

DEPREM TAHMİNLERİ İLE TANINIYOR

Frank Hoogerbeets, gezegen hizalanmaları ve gök cisimlerinin yerçekimsel etkilerine dayalı çalışmalarıyla biliniyor. 2002 yılında kurduğu “Ditrianum” adlı platform ve daha sonra geliştirdiği “Solar System Geometry Survey” (SSGEOS) projesi ile dikkat çeken Hoogerbeets, geleneksel sismolojik yaklaşımların dışında bir yöntem izliyor.

6 Şubat 2023’te meydana gelen ve büyük yıkıma yol açan Kahramanmaraş depremini, üç gün öncesinden yaptığı bir paylaşımda öngörmesiyle geniş çapta tanındı. O paylaşımda, "Er ya da geç bu bölgede (Güney-Orta Türkiye, Ürdün, Suriye, Lübnan) 7.5 büyüklüğünde bir deprem olacaktır" ifadelerine yer vermişti.

BİLİM DÜNYASINDAN ELEŞTİRİLER

Hoogerbeets’in tahmin yöntemi, bilim camiasında yaygın kabul görmese de kamuoyunda ilgi uyandırıyor. Jeoloji ve sismoloji uzmanları, bu tahminlerin bilimsel dayanaktan yoksun olduğunu belirterek temkinli olunması gerektiğini savunuyor. Öte yandan, Hoogerbeets’in sosyal medya platformlarında geniş bir takipçi kitlesi bulunuyor ve açıklamaları kamuoyunda sıkça tartışma yaratıyor.