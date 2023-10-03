Nüfusun yüzde 90'dan fazlasının birinci derece deprem bölgesinde yaşadığı bu ülkede, 2 milyon yapının dönüştürülmesi hedefleniyor. Bu dönüşüm sürecinde, bürokratik engellerin ortadan kaldırılması ve işlemlerin hızlandırılması için çarpıcı bir adım atılıyor.

KENTSEL DÖNÜŞÜMDEN GEÇİRİLECEK

Dönüşüm süreçleri artık tek bir elden yürütülecek. Afet riski taşıyan yapıların yıkımından, imar düzenlemesine, yeni yapıların inşasından mülkiyet sorunlarına kadar tüm süreçler, Kentsel Dönüşüm Başkanlığı tarafından koordine edilecek. Bu kapsamda, ilk etapta 1 milyon 918 bin 855 bağımsız yapı bölümünün dönüştürülmesi planlanıyor. Toplamda, afet riski taşıyan 2 milyon yapı, kapsamlı bir kentsel dönüşümden geçirilecek.

Başkanlık bünyesinde ayrıca yapıların imarı için özel bir genel müdürlük de kurulacak. İhale şartnamelerinden yapı stokunun güçlendirilmesine, inşaatlarda kullanılan donatının denetiminden imar faaliyetlerine kadar her adım, Kentsel Dönüşüm Başkanlığı tarafından titizlikle takip edilecek.

YÜZDE 40’A YAKIN TAKİPTE

Bu başkanlık, sadece deprem tasarımı yetersiz olan binaları değil, aynı zamanda malzeme dayanımı yetersiz ve mühendislik hizmeti almayan kaçak yapıları da yakından takip edecek. Yapı stokunun yaklaşık yüzde 40'ını oluşturan 7 milyon yapının dönüşüm süreçlerine büyük bir özen gösterilecek.