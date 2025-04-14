AFAD’ın güncellediği Türkiye Deprem Tehlike Haritası'nda Yozgat, deprem riski en düşük iller arasında yer aldı. Uzmanlar, Yozgat’ın jeolojik yapısı ve coğrafi konumunun bu durumu desteklediğini belirtiyor.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Türkiye'nin güncel deprem tehlike haritasını kamuoyuyla paylaştı. Yapılan açıklamada, deprem riski en düşük olan 23 il sıralandı. Listede Yozgat’ın da bulunması, bölge halkı tarafından memnuniyetle karşılandı.

Türkiye, aktif fay hatları üzerinde yer alan bir ülke olarak, tarih boyunca büyük depremlerle karşı karşıya kaldı. 1939 Erzincan, 1999 Gölcük ve 2023 Kahramanmaraş depremleri, bu acı tabloyu gözler önüne serdi. Ancak AFAD’ın yayımladığı son verilere göre, bazı şehirler bu tehlikenin dışında kalmayı başarıyor.

Yozgat, 3’üncü derece deprem bölgesinde yer almasıyla öne çıkarken, aktif fay hatlarından uzaklığı ve sağlam zemin yapısıyla dikkat çekiyor. Bu özellikler, Yozgat’ı depremin yıkıcı etkilerinden uzak tutan önemli faktörler arasında yer alıyor.

AFAD’ın paylaştığı verilere göre deprem riski en az olan diğer iller ise şöyle: Giresun, Karaman, Bartın, Aksaray, Ankara, Antalya, Artvin, Edirne, Kırıkkale, Kastamonu, Kırklareli, Nevşehir, Niğde, Mardin, Kırşehir, Konya, Samsun, Rize, Sinop, Trabzon, Zonguldak ve Siirt.

Uzmanlar, deprem riski düşük bölgelerde dahi yapılaşmada kurallara uyulması gerektiğini hatırlatarak, doğal afetlere karşı hazırlıklı olunmasının önemini vurguluyor.