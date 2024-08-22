Sosyal medya platformu Twitter (X) kullanıcılarından Cenk Varol, 14 Aralık 2024 tarihinde Bursa Gemlik merkezli 7.1 büyüklüğünde bir depremin olacağına dair yaptığı paylaşım ile dikkatleri üzerine çekti. Varol'un iddiası, hem büyük bir endişe hem de geniş bir tartışma yarattı.

CENK VAROL'UN DEPREM TAHMİNİ VE SOSYAL MEDYA TEPKİLERİ

Cenk Varol'un paylaştığı tahmin, sosyal medyada büyük yankı uyandırarak binlerce kişi tarafından paylaşıldı. Varol, tahmininin bir rüya öngörüsüne dayandığını belirterek, önceki rüyalarının da gerçekleştiğini ve bu nedenle uyarıda bulunduğunu ifade etti. “6 Şubat depreminde uyardım, dinleyen dikkate aldı. Aynı şekilde uyarıyorum,” diyen Varol, tahmininin bilimsel bir temele dayanmadığını kabul etti.

Bilim insanları, Varol'un tahmininin bilimsel bir dayanağı olmadığını ve bu tür paylaşımların halk arasında gereksiz panik yarattığını belirtiyor. Özellikle Marmara bölgesinde meydana gelen son depremler üzerine yapılan değerlendirmeler, büyük Marmara depremlerinin habercisi olabilecek küçük depremler hakkında net bir bilgi bulunmadığını vurguluyor.

CENK VAROL KİMDİR?

Cenk Varol’un kimliği hakkında net bir bilgi bulunmuyor. Anonim bir Twitter profil fotoğrafına sahip olan Varol’un paylaşımlarında astroloji, tarot, doğum haritası ve bioenerji gibi konulara ilgi duyduğu görülüyor. Deprem tahmini sonrasında gelen tepkiler, bazı kullanıcıların Varol’un etkileşim amacı güttüğünü ileri sürmesine neden oldu.

TOPLUMDA OLUŞAN TEPKİLER VE BİLİMSEL GÖRÜŞLER

Varol’un tahminine yönelik tepkiler, hem endişe hem de eleştirileri beraberinde getirdi. Bilim çevreleri, bu tür tahminlerin gerçekçi olmadığı ve halk arasında gereksiz panik yaratmaktan başka bir işe yaramadığını vurguluyor. Cenk Varol, sosyal medya paylaşımlarını genellikle sildiğini ve etkileşim peşinde olmadığını belirtiyor.

CENK VAROL DEPREM PAYLAŞIMI NEDİR?

Cenk Varol’un paylaşımı şu şekildedir:

CENK VAROL’UN AÇIKLAMASI

Beni bilen bilir ben emin olmadığım bilmediğim hiçbir şeyi yazmam. Takipçi etkileşim peşinde olsaydım bu hesap şu an en az 300 bin takipçisi vardı. Defalarca gönderileri sildim iyi insanların hatırına geri geldim kaldım burada sizlerle. Marmara depremi rüya öngörüm bu öngörümü doğrulayan 2 rüya daha aldım mutlak kaderden kaçış yok maalesef…