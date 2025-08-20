Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Marmara Denizi Silivri açıklarında 3,2 büyüklüğünde bir deprem gerçekleşti.

Derinliği 9.42, kilometre olarak bildirildi. İstanbul Silivri açıklarında 3.2 büyüklüğünde deprem gerçekleşti. Sarsıntından sonra herhangi bir olumsuzluk olmadı.