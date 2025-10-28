Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde 27 Ekim 2025 gecesi saat 22.48’de meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki deprem, İzmir, Manisa, Aydın, Bursa ve İstanbul'da da hissedildi. Sarsıntının ardından vatandaşlar “Bu gece deprem olacak mı?”, “Artçılar sürecek mi?” sorularına yanıt arıyor.

Sındırgı, 10 Ağustos 2025’te de aynı büyüklükte bir depremle sarsılmıştı. O depremde 1 kişi hayatını kaybetmiş, 29 kişi yaralanmış, çok sayıda bina ağır hasar almıştı. Benzer şiddetteki son deprem, bölgede endişeyi artırdı. Vatandaşların bir bölümü geceyi dışarıda geçirdi.

Uzmanlar, büyük depremler sonrası artçıların günler hatta haftalar sürebileceğini belirtiyor. Ancak “Şu saatte yeniden büyük bir deprem olacak” şeklinde net bir tahmin yapılamıyor.

Prof. Dr. Ahmet Ercan, depremin ardından yaptığı açıklamada, “Bu sarsıntı bölgede biriken gerginliğin bir sonucu. Artçılar olacaktır, ancak daha büyük bir deprem şu an için beklemiyoruz.” dedi.

Jeofizik Yüksek Mühendisi Şener Üşümezsoy da daha önceki değerlendirmelerinde, Sındırgı hattının doğrudan kırılma riski taşımadığını ifade etmişti.

AFAD ve Kandilli Rasathanesi verilerine göre, saat 22.48’deki ana sarsıntının ardından 23.04’te 4.2, 00.17’de ise 3.6 büyüklüğünde iki artçı deprem daha meydana geldi. Bu durum, bölgedeki gerginliğin tamamen bitmediğini gösteriyor.

Uzmanlar, özellikle ağır hasarlı binalara kesinlikle girilmemesi gerektiğini hatırlatıyor.

Yetkililer, vatandaşların yalnızca AFAD, Kandilli Rasathanesi ve resmî kurumların paylaşımlarını takip etmelerini, sosyal medyada yer alan teyitsiz bilgilerden uzak durmalarını istiyor.