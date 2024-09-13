Yozgat'ta birinci basamak sağlık hizmetlerini güçlendirmek, sağlığa yönelik risklerden birey ve toplumu korumak ve sağlıklı yaşam tarzını teşvik etmek amacıyla 2022 yılında hayata geçirilen sağlıklı hayat merkezi, vatandaşlara hizmet vermeye devam ediyor. Bu doğrultuda Yozgat İl Sağlık Müdürlüğü ek binasında hizmete açılan sağlıklı hayat merkezinde; beslenme, kronik hastalıklar ve fiziksel aktivite, kadın ve üreme sağlığı, kanser erken teşhis, tarama ve eğitim merkezi (KETEM), ruh sağlığı, çocuk ve ergen sağlığı gibi birçok dallarda danışmanlık hizmeti veriliyor. Kişinin hayatını kolaylaştırmak ve yaşam kalitesini artırmak için verilen sağlık hizmetlerinden yılda binlerce kişi ücretsiz faydalanabiliyor. Kentte sağlıklı hayat merkezinin bilinirliği ve vatandaşların da ilgisi her yıl katlanarak artıyor.

“BİZE ÇOK BÜYÜK KATKILARI OLDU”

Kurumun Yozgat'ta açılmasından duyduğu memnuniyeti ifade eden Sağlıklı Hayat Merkezi danışanlarından Arzu Nur Eser, gebelik sürecinden doğum sonrasına kadar birçok konuda merkezden yararlandığını belirterek, “Annelik zor bir süreç ve merkezdeki bu eğitimler gerçekten bize çok büyük katkılar sağladı, fazlasıyla bilinçlendik. Güzel bir şekilde bebeğimizi yetiştirmeye çalışıyoruz. Sağlıklı Hayat Merkezi'nin burada kurulmasından dolayı çok büyük mutluluk duyuyoruz. Bizim için çok iyi oldu” dedi.

“DEPREMİN ETKİLERİNDEN KURTULMAK İÇİN TERCİH ETTİK”

6 Şubat 2023 yılında Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra Yozgat'a geldiğini belirten Hatice Yürek isimli danışan ise çocuğunun destek alması için sağlıklı hayat merkezini tercih ettiğini söyleyerek, “Çocuğumun daha iyi gelişmesi için merkezdeki çocuk gelişimciye getiriyorum. Buradan çok mutluyum. 6 Şubat depreminden sonra buraya Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinden geldik. Çocuğum çok korkuyordu, korkusunu atlatması için buraya geldik ve hocamız çocuğumuzun korkusunu yenmeyi başardı. Çok güzel de ilgileniyor, çok olumlu sonuçlar aldık, çocuğum buradaki aktivitelerle sosyalleşiyor. Çok güzel bir hizmet” şeklinde konuştu.

“7-8 AY GİBİ BİR SÜREDE 25 KİLOGRAM VERDİM”

Kilo sorunları nedeniyle sağlıklı hayat merkezini tercih ettiğini ifade eden Oğuz Sarıgeçili de 7-8 ay gibi bir süre sonunda 25 kilogram vererek sağlıklı hayata adım attığını söyledi. Sarıgeçili, “Çocukluktan itibaren uzun yıllardır kilo problemim vardı. Daha sonrasında Yozgat'ta Sağlıklı Hayat Merkezi kurulduğunu duydum, diyetisyen ve psikolog hizmeti olduğu söylendi. Sonrasında ben de diyetisyene başvurmak istedim. 125 kilogramdım ilk başvuru yaptığımda. Diyetisyenim ve benim çabalarımla 7-8 ay gibi bir sürede 25 kilogram verdim ve şu anda 100 kilogramım. Halen diyetime devam ediyorum ve sağlıklı bir şekilde hayatıma devam etmeye çalışıyorum. Verilen hizmetler kesinlikle çok kaliteli ve ulaşmakta çok kolay oluyor, randevuyu kolaylıkla bulabiliyoruz. Sağlıklı hayat merkezleri kurulduğu için çok mutluyum, burada insanlar sağlık buluyor” ifadelerine yer verdi.

“AMACIMIZ BİRİNCİ BASAMAK SAĞLIK HİZMETLERİNİ DESTEKLEMEK”

Yozgat Sağlıklı Hayat Merkezi'nin 2022 yılından itibaren vatandaşlara ücretsiz hizmet verdiğini belirten Toplum Sağlığı Merkezi Başkanı Dr. Adalet Kübra Erkılıç ise, “Sağlık Müdürlüğümüz bünyesinde bulunan merkezimiz halkımızın sağlığını korumak, sağlıklı hayata teşvik etmek ve bu hizmetlere ulaşımı kolaylaştırmak için oluşturulan bir merkezdir. Sağlık Müdürlüğümüzün ek binasında hizmet veriyoruz ve hizmetlerimiz tamamen ücretsizdir. Buraya gelen danışanlarımız sağlığına kavuşuyor. Bakanlığımızın ‘Sağlığını koru harekete geç' sloganı ile sağlığımızı koruyama yönelik hizmetlerde bulunuyoruz. Burada birçok alanda danışanlarımıza hizmet veriyoruz. Amacımız burada birinci basamak sağlık hizmetlerini ve aile hekimliklerini güçlendirmek ve desteklemek. Danışanlarımız bize telefon ve aile hekimlikleri aracılığıyla rahatlıkla ulaşabiliyorlar” dedi.