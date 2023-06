TDV Kocatepe Konferans Salonu’nda düzenlenen toplantıda konuşan Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, medeniyetimizin bir merhamet medeniyeti olduğunu belirterek, kurbanın temellerinin Hz. Adem’e kadar uzanan ve insanlık tarihiyle yaşıt bir ibadet olduğunu söyledi.

“TÜRKİYE DİYANET VAKFIMIZ, TÜM YERYÜZÜNDE İYİLİĞİN SEMBOLÜ BİR KURULUŞ HALİNE GELMİŞTİR”

Kurban ibadetinin tevhit, takva ve teslimiyet boyutuyla öne çıktığını kaydeden Başkan Erbaş, kurban organizasyonlarıyla dünyanın dört bir yanındaki muhtaçlara yardım yapılmasının, vahdet bilincini evrensel bir kardeşlik ahlakına dönüştürdüğüne işaret etti.

Diyanet İşleri Başkanlığının ve Türkiye Diyanet Vakfının, dünyanın ihtiyaç duyulan her yerine, dil, din, ırk, mezhep ayrımı yapmaksızın yardım elini geçmişte olduğu gibi şimdi de uzattığına dikkati çeken Başkan Erbaş, şunları kaydetti:

“Müslüman azınlıkların, savaşlara, işgallere, afetlere maruz kalanların, yoksulların, kimsesizlerin, yetimlerin ve çaresizlerin yardımına koşmaya gayret ediyoruz. Diyanet İşleri Başkanlığımız ve Türkiye Diyanet Vakfımız, sosyal yardımlardan eğitime, camilerin inşasından gönüllerin ihyasına kadar birçok alanda iyilik çalışmaları yapıyor. Kuruluşundan bugüne Türkiye Diyanet Vakfımız, ‘dünyayı iyilik değiştirecek’ inancıyla, aziz milletimizin hayır köprüsü olarak nice güzel hizmetlere vesile olmuştur. Ülkemizde, Türkiye Diyanet Vakfımız, İslam coğrafyasında ve tüm yeryüzünde iyiliğin sembolü bir kuruluş haline gelmiştir.”

“DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞIMIZ, KURBAN İBADETİ HUSUSUNDA MİLLETİMİZE REHBERLİK ETMEKTEDİR”

Yasal olarak ibadet esasları ile ilgili işleri yürütmekle görevli olan Diyanet İşleri Başkanlığının, kurban ibadeti hususunda da ilmi ve fiili bakımdan milletimize rehberlik ettiğini, kurban kesebilir durumda olan tüm vatandaşların bu müstesna ibadeti en doğru usulle ve en güvenli şekilde yerine getirebilmeleri için tüm imkanlarıyla çalıştıklarını söyledi.

“TÜRKİYE DİYANET VAKFIMIZ, VEKALETLE KURBAN ALANINDA ÖNCÜ BİR HAYIR KURUMUDUR”

Diyanet İşleri Başkanlığının, Türkiye Diyanet Vakfıyla beraber yaptığı en önemli hizmetlerden birinin de “Vekaletle Kurban Kesim Organizasyonu” olduğunu aktaran Başkan Erbaş, kurbanını ihtiyaç sahipleriyle paylaşmak isteyen vatandaşlara yardımcı olmak maksadıyla 1993 yılından beri vekaletle kurban programları gerçekleştirdiklerini hatırlattı.

Başkan Erbaş, TDV’nin kurban vekaletlerini, dinimizin esaslarına uygun olarak büyük bir hassasiyetle yerine getirdiğini kaydederek, “Son derece şeffaf bir şekilde sürdürülen organizasyonda kurban kesimleri, vekalet sahiplerinin isimleri tek tek okunarak bizzat Diyanet İşleri Başkanlığımızda görev yapan hocalarımız ve vakfımızın hem görevlileri hem gönüllüleri nezaretinde yapılmakta ve ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmaktadır.” dedi.

“MAZLUMLARIN ELİNDEN TUTMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

2022 yılında Türkiye Diyanet Vakfı’na emanet edilen 525 bin 550 hisse kurbanın yurt içinde 81 il 922 ilçe, yurt dışındaysa 82 ülke 375 bölgede bizzat gönüllü ve görevlilerin nezaretinde kesilerek 21 Milyon 897 bin 917 kişiye dağıtıldığı bilgisini paylaşan Başkan Erbaş, “Türkiye Diyanet Vakfımız, 30 yıllık süreçte hayırseverlerimizin vekalet verdiği toplam 3 Milyon 916 bin 723 hisse kurbanı keserek ihtiyaç sahiplerine ulaştırmış. Ay yıldızlı bayrağımızın gölgesinde, hilalin kuşattığı dünyayı iyilikle sarmak için mazlumların elinden tutmaya devam edeceğiz inşallah.” diye konuştu.

“DEPREMZEDE KARDEŞLERİMİZİN ACILARINI HAFİFLETİP BAYRAM SEVİNÇLERİNİ ÇOĞALTMANIN GAYRETİ İÇERİSİNDE OLACAĞIZ”

Büyük deprem afeti sebebiyle, bu yıl kurban yardımları konusunda deprem bölgesine ve yurt içine öncelik vereceklerini aktaran Başkan Erbaş, şöyle devam etti; “Depremzede kardeşlerimizin acılarını hafifletip bayram sevinçlerini çoğaltmanın gayreti içerisinde olacağız inşallah. Yaşanan afet sürecinde aziz milletimiz, inancına ve asaletine yakışır şekilde depremzede kardeşlerinin yardımına koştu. Daha önce de ifade ettiğim gibi bu yardımlarımız tüm yaralar sarılıncaya, tüm ihtiyaçlar giderilinceye kadar devam edecektir inşallah. Diyanet İşleri Başkanlığımızın ve Türkiye Diyanet Vakfımızın yardımları, destekleri, tek bir mağdur kardeşimiz kalmayıncaya kadar devam edecektir. Kurban ibadetini bu anlamda büyük bir nimet ve önemli bir vesile olarak görüyoruz. Bu büyük ibadeti yaralarımızı sarmaya, kardeşliğimizi daha da pekiştirmeye vesile kılacağız inşallah. Bu bağlamda kadirşinas milletimizin de vekaletle kurban konusunda yurt içi seçeneğini daha çok tercih edeceğini düşünüyorum. Bununla birlikte ülkemizin diğer bölgelerindeki ihtiyaç sahiplerine ve 49 ülkedeki mazlum, mağdur ve muhtaçlara da milletimizin iyilik elini uzatmaya devam edeceğiz.”

“TDV VEKALETLE KURBAN BEDELİ, YURT İÇİNDE 5 BİN 950 LİRA, YURT DIŞI İSE 2 BİN 750 LİRA”

Başkan Erbaş, Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı olarak 2023 yılı vekaletle kurban kesim bedelini yurt içinde 5 bin 950 lira, yurt dışında ise 2 bin 750 TL olarak belirlediklerini ifade etti.

Başkan Erbaş, TDV’nin vekaletle kurban organizasyonuna destek vermek isteyenlerin www.tdv.org ve bagis.tdv.org adreslerinden online olarak bağış yapabileceklerini belirterek, şunları söyledi:

“Cep telefonlarına indirilebilen mobil bağış uygulamamızdan kurban vekaletlerini verebilirler. İl ve ilçe müftülükleri, TDV şubeleri, din görevlilerimiz, tüm PTT şubeleri ve bankalar aracılığıyla da Türkiye Diyanet Vakfı vekaletle kurban programına katılabilirler. Ayrıca her vatandaşımız 0 312 416 90 00 numaralı telefondan arayarak kurban vekâleti hakkında detaylı bilgi alabilirler.

Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız da Din Hizmetleri Müşavirlikleri, Ataşelikleri, Koordinatörlükler ve bu ülkelerdeki cami dernekleri ile din görevlileri vasıtasıyla kurban vekaletlerini güvenle emanet edebilirler.”

81 İLDE KURBAN BAĞIŞ STANTLARI KURULACAK

Başkan Erbaş, Kurban Bayramı öncesi vatandaşların bağışlarını kolaylıkla yapabilmeleri için 81 il ve pek çok ilçe merkezindeki 1003 şube aracılığıyla kuracakları kurban bağış stantlarında vatandaşların hem vekaletle kurban konusunda bilgi alabileceklerini hem de bağış yapabileceklerini ifade etti.

Müslümanlar olarak birlik ve beraberlik içerisinde daha çok emek ve gayret göstererek dayanışma ve yardımlaşma mekanizmalarını daha fazla güçlendirmeleri gerektiğine vurgu yapan Başkan Erbaş, şunları kaydetti; “Kurbanlarını, bağışlarını ve dualarını, yeryüzündeki mazlum ve muhtaçlarla paylaşan vatandaşlarımıza en kalbi şükranlarımı sunuyorum. Yaptığımız iyiliklerin, aziz vatanımızda birlik ve bütünlüğümüzün, samimiyet ve kardeşliğimizin güçlenmesine vesile olmasını; dünyada da iyilik elimizin ulaştığı her noktaya barış, bereket, esenlik ve merhamet taşımasını temenni ediyorum. Rabbimize ve can taşıyan her varlığa bizleri yakınlaştıran Kurban ibadetimizin kalplerimize huzur, hanelerimize bereket, ailemize, ülkemize ve İslam alemine, insanlığa hayırlar getirerek, tüm insanlığın hidayet ve barışına vesile olmasını Cenab-ı Hak’tan niyaz ediyorum.”

Toplantıya, Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanı Prof. Dr. Abdurrahman Haçkalı, Diyanet Akademisi Başkanı Doç. Dr. Enver Osman Kaan, 1. Hukuk Müşaviri Selami Açan, Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürü Remzi Bircan, Türkiye Diyanet Vakfı Genel Müdürü İzani Turan, Ankara İl Müftüsü Dr. Hasan Çınar ile çok sayıda TDV gönüllüsü katıldı. Haber Merkezi