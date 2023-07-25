Depremin AFAD tarafından açıklanan verilere göre dün saat 08.44'te gerçekleştiği bildirildi.

Adana'da meydana gelen deprem, Mersin, Hatay, Niğde, Osmaniye ve Boğazlıyan'da da hissedilirken, Adana'da vatandaşlar deprem endişeyle sokaklara döküldü. Depremin merkez üssünün yerin 3,7 kilometre altında olduğu tespit edildi.

Yozgat Valisi Ziya Polat, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada; Merkez üssü Adana'nın Kozan ilçesi olan ve çevre illerde de hissedilen 5,5 şiddetindeki depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Rabbim ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten korusun" dedi.

Öte yandan Yetkililer, depremin etkisini hisseden bölgelerde herhangi bir can veya mal kaybının yaşanmadığını belirtirken, depremin etkisine karşı tedbirli olunması gerektiği konusunda uyarıda bulundu.

Depremler, bölgelerde her an meydana gelebilecek doğal afetler olarak bilindiğinden, vatandaşların deprem öncesinde ve sonrasında alınacak önlemlere dikkat etmeleri büyük önem taşıyor. Olası artçı sarsıntılara karşı hazırlıklı olunması ve yetkililerin yapacağı açıklamalara dikkat edilmesi önem arz etmektedir. Haber Merkezi