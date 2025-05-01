Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), saat 14.38’de merkez üssü Kütahya’nın Simav ilçesi olan 4.2 büyüklüğünde bir depremin kaydedildiğini duyurdu.

AFAD verilerine göre, depremin yerin 10.66 kilometre derinliğinde gerçekleştiği bildirildi. Kütahya merkez ve çevre ilçelerden de hissedilen sarsıntı sonrası şu ana kadar herhangi bir can veya mal kaybı bildirilmedi. Ancak bölgede artan sismik hareketlilik, halk arasında endişe yaratmaya devam ediyor.

SON BİR HAFTADA DÖRDÜNCÜ DEPREM

Simav ilçesi ve çevresi, Nisan ayının son günlerinden bu yana deprem hareketliliğiyle dikkat çekiyor. 25 Nisan Perşembe günü de aynı bölgede büyüklükleri 4.6, 4.5 ve 3.9 olan üç ayrı sarsıntı meydana gelmişti. Bu depremler özellikle Simav ilçesiyle birlikte Pazarlar ilçesi ve civar köylerde hissedilmiş, can kaybı yaşanmamış ancak eğitime geçici süreyle ara verilmişti.

“YORGUN BİNALARIMIZ VAR”

Simav Belediye Başkanı Kübra Tekel Aktulun, daha önce yaptığı açıklamada 2011 yılında ilçede yaşanan 5.7 büyüklüğündeki depremin etkilerini hâlâ taşıdıklarını belirterek, “O dönemden kalan ve yenilenmesi gereken birçok binamız var. Bu yapılar hem o depremden hem de şimdiki sarsıntılardan etkilendikleri için artık yorgun. Önceliğimiz, riskli kamu binalarını güçlendirmek ya da yeniden inşa etmek olmalı” demişti.

UZMAN UYARDI: ‘STRES BOŞALMASI SÜREBİLİR’

Deprem hareketliliği hakkında değerlendirmelerde bulunan Dokuz Eylül Üniversitesi Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, son depremin Karakoca ile Madenköy arasında, eğim atımlı normal fay karakterinde bir hat üzerinde meydana geldiğini kaydetti.

Sözbilir, “Bu deprem, 2011-2012 yıllarında Naşa-Simav çevresinde meydana gelen 5.7 büyüklüğündeki depremler sonrasında bölgede biriken stresin boşalması sonucu oluşmuş olabilir. Özellikle Simav Fayı'nın kuzeye eğimli ana fay hattı olduğu, yaşanan bu küçük ölçekli depremlerin ise tavan bloğundaki sintetik faylanmalarla ilişkili olduğu düşünülüyor” ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Sözbilir, bölgede küçük ölçekli artçı depremlerin belirli bir süre daha sürebileceğini öngördüklerini belirterek, "Panik oluşturacak bir durum söz konusu değil ancak yapı güvenliğinin gözden geçirilmesi elzemdir" dedi.

VATANDAŞLAR TEDBİRLİ, YETKİLİLER TEYAKKUZDA

Son günlerdeki depremlerin ardından bazı vatandaşların geceyi dışarıda geçirdiği, çadır ve araçlarda konakladığı öğrenildi. Yerel yönetimler ve AFAD ekipleri bölgede olası risklere karşı izleme ve bilgilendirme çalışmalarını sürdürüyor. İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü’nün hazırlıklarını artırdığı ve olası bir acil duruma karşı kriz yönetim planlarını güncellediği belirtildi.