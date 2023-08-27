Belediye Başkanı Ömer Açıkel, Çiğdemoğlu mevkiine Hazırlanan Üretim ve Depolama Merkezi yapmayı plânladıklarını bildirmişti. Açıkel, merkez için ön talep topladıklarını ve çalışmaların başladığını söyledi.

Hazırlanan Üretim ve Depolama Merkezi projesi için çalışmaların devam ettiğini kaydeden Başkan Açıkel, “Girişinde bir adet kantarın da bulunduğu merkezde 400 metrekare ve 600 metrekarelik yapılar bulunmaktadır. Ön talep için yarından itibaren Sarıkaya Belediyesi İhale Birimine başvurabilirsiniz” ifadelerini kullandı.

Depo kompleksi hakkında da açıklamada bulunan Açıkel, “Çiğdemoğlu mevkiine yapmayı plânladığımız depo kompleksi için ön talep topladık ve çalışmalara başladık. Pazar mesaimizde depo alanında hafriyat çalışmalarımıza devam ediyoruz” şeklinde konuştu. Melike Aslı Arslan