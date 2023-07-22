Toprak Mahsulleri Ofisinin randevu alım sisteminde bir sorun olmadığını kaydeden Genel Müdür Güldal, “Toplamda 10 milyon tonun üzerinde depolama kapasitesini sistemimize tanımladık. Dolayısıyla randevu alamama problemi diye bir sorun yok” dedi. Güldal, TMO’nun mevcut faaliyetlerine ilişkin bilgiler paylaştı.

Güldal yaptığı açıklamada; “TMO’nun randevu sistemi açık ve çalışıyor. Herkes aynı tarihlerde ve aynı günlerde randevu oluşturmak istediği için hâliyle sistemde zaman zaman yavaşlamalar olabiliyor. TMO’nun sisteminde 4 milyon ton kendi depo kapasitesi, 3 milyon ton lisanslı depo kapasitesi, 3 milyon tonun üzerinde açık yığın saha kapasitesi ve 1,5-2 milyon ton yeni kiralanan depo kapasitesi olmak üzere toplamda 10 milyon tonun üzerinde depolama kapasitesi tanımlandı. Dolayısıyla randevu alamama problemi diye bir sorun yok ama ileri tarihler olabiliyor. Çünkü 576 noktada, haftanın yedi günü, günlük 13-15 saatlik çalışmayla alımlar devam ediyor. Randevu sisteminde ileri tarihler olmak kaydıyla sürekli randevu veriyoruz. Yetmediğinde yeni yerler de açıyoruz. 576 TMO alım noktasının hepsini ayrı bir iş yeri olarak düşünebilirsiniz. Bir yerin kapasitesi dolduğu zaman hemen yeni alım yerleri veya depo sahaları hazırlanarak randevuları veriliyor. Üreticimizin bu noktada randevudan yana bir endişesi olmasın. TMO, ÇKS kayıtlı ürünün hepsini almaya hazırdır. Buna göre hazırlıklarını yapmıştır. Hasadın olduğu günlerdeyiz ama 10-15 gün sonra bu yoğunluk biraz daha azalacaktır. Şunu da söylemekte yarar var: TMO’nun fiyatları değerli fiyatlar, referans fiyatlar. Ama piyasa fiyatları da TMO fiyatına doğru yaklaşmaktadır. Bu da üreticimiz açısından çok olumlu bir gelişmedir” ifadelerini kullandı. Haber Merkezi