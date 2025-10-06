İLAN

ÇAYIRALAN

BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

1- Fatih (Dere) Mahallesi 148 Ada 5 parselde kayıtlı bulunan Belediyeye ait depo, 20/10/2025 Tarihinde Saat 13:30’ da Belediye Encümen odasında 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesine istinaden Açık Artırma usulü ile kiraya verilecektir.

2- Kiralanacak olan; Fatih (Dere) Mahallesi 148 Ada 5 Parselde kayıtlı depo muhammen kira bedeli aylık 4.000,00 TL. Geçici teminatı 4.320,00 TL’dir.

3- Teminatların ihaleden önce Belediyemize yatırılması gerekmektedir.

4- İhaleye girecek olan isteklilerin, Belediye Birimlerinden borcu yoktur belgesi alacaklardır.

5- Her türlü vergi, resim harç ve diğer resmi giderler alıcılara aittir.

6- Diğer hususlar şartnamede belirtilmiş olup, Belediyemizden ücretsiz temin edilebilir.

7- Encümen ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

8- Anlaşmazlık çözümünde Çayıralan mahkemeleri yetkilidir. 29.09.2025

