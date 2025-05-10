1959 doğumlu olan Sabancı, Sabancı Holding’de uzun yıllar üst düzey görevlerde bulunduktan sonra kendi girişimlerini kurarak Densa Holding’in Yönetim Kurulu Başkanı olmuştur. Sabancı Holding’deki görevleri sırasında Sasa ve DuPontSA gibi önemli sanayi kuruluşlarını yönetmiş, TÜSİAD başkanlığı gibi prestijli sivil toplum görevlerini de üstlenmiştir.

2009’da kız kardeşi Demet Sabancı Çetindoğan ile Densa Holding’i kurması, onun kendi iş vizyonunu gerçekleştirmek üzere attığı önemli bir adımdır. Bugün Sabancı Holding’teki hisseleriyle birlikte Densa Holding’ten elde ettiği varlıklarla net servetinin 3 milyar dolar civarında olduğu değerlendirilmektedir.

İnşaat, plastik ve özel havacılık gibi sektörlerde yatırımları bulunan Ömer Sabancı, halen Avrupa Sentetik Elyaf Derneği (CIRFS) başkanı olarak da görev yapmaktadır.