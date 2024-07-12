Sivas'ın Suşehri ilçesinde yer alan Kılıçkaya Barajı üzerindeki bin dönümlük ada, yaklaşık 4 sene önce satılığa çıkarılmıştı.

Uzun bir süre boyunca yeni sahibini bekleyen ada, Şanlıurfalı genç üretici Ferzan Durmaz tarafından fark edildi.

Sivas'ta çeşitli ilçelerde de tarım yapan Durmaz, televizyondaki haberlerde gördüğü adayı satın almaya karar verdi.

Adanın sahibi ile iletişime geçen Durmaz, ada üstündeki 684 dönümlük tapulu alanı satın aldı ve denize kıyısı olmayan Sivas'ta ada sahibi oldu.

ADADA TARIMA BAŞLADI

Genç üretici satın aldığı adada 10 bin adet kayısı fidanı ve ayçiçeği ekimi yaptı.

Anadolu'da bulunan en büyük adanın yeni sahibi olan Ferzan Durmaz, çevre köy sakinlerinin de desteğini aldı. Durmaz, tarımın yanı sıra adada hayvansal üretim de yapmayı planlıyor.

Ferzan Durmaz, yaşanan süreci şu şekilde anlattı:

“Bir buçuk yıl önce satış haberi yapılmıştı. Biz televizyondan gördük. Tarım arazisi olarak geçiyor. Kayısı ağaçları ve ayçiçeği ektik. O şekilde değerlendirmeye çalışıyoruz.”

“Biz tarım amaçlı aldık. Çiftçilik de azalıyor. Tarıma kazandıralım dedik burayı. Denizi olmayan Sivas'ta ada sahibi olmak bizi mutlu etti. Tarımsal faaliyetleri sürdüreceğiz.”

Adanın sahibi olan Durmaz ile beraber çalışmalar yürüten Hüseyin Keleş ise, “Ada yaklaşık bin dönümden oluşuyor. Şu an ekilebilir olarak 700 küsur dönüm bir arazisi var. Kayısı ağacı ektik, ayçiçeği ektik. İlk hasadı bu yıl çıkaracağız. Burası Anadolu'nun en büyük adası” diye konuştu.