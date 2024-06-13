Deniz Zeyrek, 10 Ekim 1972 tarihinde Susuz, Kars'da Gürcistan göçmeni Terekeme kökenli bir ailede dünyaya geldi. Gazetecilik kariyerine 1994 yılında Evrensel gazetesinde başlayan Zeyrek, meslek hayatında önemli görevler üstlendi.

Radikal gazetesinde haber müdürlüğü, Ankara temsilciliği, Ankara istihbarat şefliği ve diplomasi muhabirliği gibi çeşitli görevlerde bulundu.

Gazetecilik kariyerindeki başarılarıyla dikkat çeken Deniz Zeyrek, özellikle yaptığı iki önemli haber nedeniyle 2003 yılında Sedat Simavi Ödülleri'nin övgü ödülüne layık görüldü. Hürriyet gazetesindeki Ankara temsilciliği görevine devam ederken, 2018 yılında Demirören Holding'e satılan Doğan Medya Grubu'nun etkisiyle CNN Türk'te Parametre programında yer aldı, ancak kısa süre sonra Hürriyet'teki köşesine son verildi.

2018 yılında Sözcü gazetesine geçiş yapan Deniz Zeyrek, burada köşe yazılarına devam etmektedir. Ayrıca 2021 yılında FOX'ta yayınlanan Orta Sayfa adlı programda da yer almaktadır.