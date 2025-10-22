1993 yılında İstanbul’da doğdu.

Eğitimine İstanbul'daki Fransız okullarından olan Lycée Français Pierre Loti’de aldı.

Temelini ekonomi ve uygulamalı bilimler alanında genişletti.

Üniversite eğitimine ise Fransa'nın prestijli üniversitelerinden Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne’da devam etti.

2011-2016 yılları arasında Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne’da Ekonomi alanında lisans eğitimini tamamladı.

2017-2018 yılları arasında Business and Market Economy alanında Master 1 programını tamamladı.

Medya sektöründe içerik yöneticisi, prodüksiyon sorumlusu ve gazeteci olarak tanınıyor. Özellikle Cüneyt Özdemir’in ekibinde yer alarak geniş bir izleyici kitlesine ulaştı.

Babası kim?

Prof. Dr. Ufuk Uras, Türkiye’nin önde gelen siyasetçilerinden ve akademisyenlerinden biri olarak tanınıyor.

İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi’nde uzun yıllar öğretim üyeliği yaptı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde bağımsız milletvekili olarak görev aldı.