Reha Muhtar'ın yaşadığı ev kazasının ardından sosyal medyada en çok merak edilen isimlerden biri Deniz Uğur oldu. Kullanıcılar, Deniz Uğur hakkında detaylı bilgi arayışına girdi. Peki, Deniz Uğur kimdir? Deniz Uğur kaç yaşında ve nerelidir? Deniz Uğur kaç kez evlendi? Deniz Uğur'un dizileri, filmleri ve tiyatro oyunları nelerdir? İşte merak edilen tüm detaylar.

DENİZ UĞUR KİMDİR?

Deniz Uğur, 17 Ekim 1971 tarihinde Ankara'da doğmuştur. Babası ünlü opera sanatçısı Mete Uğur, annesi ise balerin Suna Uğur'dur. Türkiye'nin tanınmış oyuncularından biri olan Deniz Uğur, yalnızca oyunculuk alanında değil, aynı zamanda köşe yazarlığı, şarkı sözü yazarlığı, roman ve senaryo yazarlığı gibi birçok alanda da başarılı çalışmalara imza atmıştır.

DENİZ UĞUR KAÇ YAŞINDA?

Deniz Uğur, 17 Ekim 1971 tarihinde doğduğundan dolayı şu anda 52 yaşındadır.

DENİZ UĞUR NERELİ?

Deniz Uğur, Ankara doğumlu olup, aslen Ankaralıdır.

DENİZ UĞUR KAÇ KEZ EVLENDİ?

Deniz Uğur, ilk evliliğini 1997 yılında tiyatro oyuncusu İsmail Hakkı Sunat ile gerçekleştirmiştir. Maalesef bu evlilik, talihsiz bir olay sonucunda sona ermiştir. Daha sonra Reha Muhtar ile birlikte yaşamış, ancak çift resmi olarak evlenmemiştir. Bu birliktelikten bir oğlu ve iki kızı dünyaya gelmiştir. 2021 yılında ise Erdinç Gülener ile evlenmiştir.

DENİZ UĞUR'UN ESERLERİ

Deniz Uğur, oyunculuk kariyerinin yanı sıra birçok başarılı dizi, film ve tiyatro oyununda rol almıştır. Ayrıca şarkı sözü yazarlığı, roman ve senaryo yazarlığı alanında da önemli çalışmalara imza atmıştır.