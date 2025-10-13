Deniz Oktar Kimdir?

Deniz Oktar 1974 yılında İstanbul’da dünyaya gelmiş ve eğitimini bu şehirde tamamlamıştır. İstanbul’un güçlü teknoloji ve girişimcilik ekosistemi, Oktar’ın kariyerinin yönünü belirlemesinde etkili olmuştur.

Deniz Oktar, Koç Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü’nden mezun olmuştur. Üniversite yıllarında yazılım geliştirme ve sistem tasarımı alanlarına yönelmiş, mezuniyetinin ardından yazılım sektöründe profesyonel olarak çalışmaya başlamıştır. 2009 yılında kurduğu VNGRS ile Türkiye’de yapay zekâ, veri analitiği ve dijital dönüşüm alanlarında önemli adımlar atmıştır. Kumru AI projesiyle birlikte Türkiye’nin yerli yapay zekâ teknolojisine katkı sağlamış, dijital bağımsızlık hedefi doğrultusunda öncü bir rol üstlenmiştir.

Deniz Oktar Kaç Yaşında?

1974 doğumlu olan Deniz Oktar, 2025 yılı itibarıyla 51 yaşındadır. Teknoloji sektöründeki uzun yıllara dayanan deneyimiyle Türkiye’nin dijital dönüşümüne katkı sunmaya devam etmektedir.

Kumru AI Nedir?

Kumru AI, Türkiye’nin dil yapısına özel olarak eğitilmiş bir modeldir. Eğitim sürecinde kullanılan 500 GB’lık veri seti, 26 farklı kategoriden örneklerle zenginleştirilmiştir. Model, özellikle Türkçe metinlerde anlam bütünlüğünü koruma, haber ve özetleme işlemlerinde yüksek performans gösterme yeteneğine sahiptir.

Kumru’nun açık kaynaklı küçük versiyonu olan Kumru-2B, yalnızca 4,8 GB bellekle çalışabiliyor ve Hugging Face platformu üzerinden erişilebiliyor. Bu sayede kullanıcılar modeli mobil cihazlarda da deneyebiliyor.

Kumru AI Nasıl Kullanılır?

Kumru AI kullanım açısından oldukça pratik bir sistemdir. Kullanıcılar kumru.ai adresine girerek modeli doğrudan kullanabiliyor. Geliştiriciler için sunulan API entegrasyonu, Türkçe odaklı yapay zeka projeleri üretmek isteyenlere kolaylık sağlıyor.

Kumru, medya, eğitim, akademi ve dijital içerik üretimi gibi alanlarda kullanılabiliyor. Özellikle haber yazımı, metin özetleme, dil analizi ve eğitim materyali oluşturma süreçlerinde yerli bir alternatif olarak öne çıkıyor.