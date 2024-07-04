Deniz Naki, 9 Temmuz 1989 tarihinde Almanya'da dünyaya gelmiştir. Kökleri Tunceli'ye dayanan Kürt-Alevi bir ailenin çocuğu olarak büyümüş ve futbol kariyerine FC Düren 77 altyapısında adım atmıştır. Almanya'nın futbol altyapı sistemlerinde yetişen Naki, daha sonra Bayer 04 Leverkusen'in altyapısına geçerek burada önemli adımlar atmıştır.

Profesyonel kariyerine 4. lig Oberliga Nordrhein'de forma giyerek başlayan Deniz Naki, Bayer Leverkusen II ve Rot Weiss Ahlen gibi takımlarda tecrübe kazanmıştır. Özellikle Rot Weiss Ahlen'de gösterdiği performansla dikkat çekmiş ve 2. Bundesliga'da önemli maçlarda yer almıştır.

Milli takım kariyerinde de Almanya'nın çeşitli genç milli takımlarında forma giyen Naki, 2008 Avrupa 19 Yaş Altı Futbol Şampiyonası'nda Almanya'yı temsil etmiş ve şampiyonluk yaşamıştır. Son olarak, sosyal medyada aktif olarak yer alan Deniz Naki'nin Instagram hesabı @deniznaki62'dir ve burada 118 bin takipçisi bulunmaktadır.