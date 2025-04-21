Bu sezon, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın katkılarıyla yapılan 33 milyon TL yatırım bedelli, 10 bin seyirci kapasiteli ve deniz manzaralı Sinop Şehir Stadyumu, Sinopspor’un kullanımına açıldı. Bu statta ilk maçını Geredespor ile yapan Sinopspor, bu karşılaşmadan 59. dakikada Sadık Eren Yıldırım’ın attığı golle 1-0 galip ayrıldı.

Sinop Şehir Stadyumu’nda ilk 9 maçında 4 galibiyet, 5 beraberlik alan mor beyazlılar, yeni stadındaki ilk mağlubiyetini Yozgat temsilcisi Sorgun Belediyespor’dan aldı.

SİNOPSPOR YENİ STADINDA İLK KEZ KAYBETTİ

Karşılaşmanın ilk golü Yusuf Ünsal Küçüker’den geldi. Yusuf 23. Dakikada penaltıdan attığı golle takımını 1-0 öne geçirdi. İlk yarı bu skorla tamamlandı. Karşılaşmanın ikinci yarısı tam 4 gole sahne oldu. Sorgun Belediyespor sahadan 3-2 galip ayrıldı. Böylelikle Sinopspor’da yeni sahasında ilk mağlubiyetini almış oldu.

Bu galibiyetin ardından Sorgun Belediyespor puanını 30’a yükseltti ve 10. sıraya yerleşti. Sinopspor ise 41 puanla 7. sıradaki yerini korudu.