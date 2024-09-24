Organize suç dünyasının tanınmış isimlerinden Binali Camgöz, Karadağ'dan Türkiye'ye iade edildi. Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) tarafından gerçekleştirilen başarılı bir operasyonla yakalanan Camgöz, "Camgöz Grubu"nun lideri olarak biliniyor. 1970 yılında İstanbul'da doğan ve uzun yıllar uluslararası güvenlik birimlerinin takibinde olan Camgöz, uyuşturucu kaçakçılığı ve silah ticareti gibi suçlarla anılmakta.

Karadağ Adalet Bakanı Bojan Bozovic, Camgöz'ün iade sürecinin büyük güvenlik önlemleri altında gerçekleştirildiğini açıkladı. Yaklaşık 40 polis memurunun görev aldığı operasyonda, Camgöz'ün ulusal güvenlik açısından tehdit oluşturduğu vurgulandı. Bu gelişme, Türkiye ve Karadağ arasındaki uluslararası işbirliğinin güçlü bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.

Binali Camgöz'ün iadesi, Türkiye'nin uluslararası suçlarla mücadeledeki kararlılığını bir kez daha ortaya koyarken, suç örgütünün faaliyetleri üzerindeki baskının artacağı öngörülüyor.