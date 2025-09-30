Son günlerde adı yargı süreciyle anılan Deniz Kutlu hakkında araştırmalar hız kazandı. “Deniz Kutlu kimdir?” sorusu, özellikle Ataşehir’de ve siyaseti yakından takip edenler arasında öne çıkan başlıklardan biri oldu.

Deniz Kutlu kimdir?

Deniz Kutlu, Ataşehir Belediyesi’nde uzun süre Başkan Yardımcılığı görevini üstlenen bir isim olarak tanınıyor. 31 Mart 2024 yerel seçimlerinin ardından göreve başlayan Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel döneminde de görevini sürdürdü. Bu süreçte özellikle Veteriner İşleri ile Sağlık İşleri Müdürlükleri Kutlu’ya bağlı birimler arasında yer aldı.

Öte yandan Kutlu’nun adı, bir süredir kamuoyunda yakından takip edilen Kazova Tekstil davası ile gündeme gelmişti. Tutuklu yargılanan Kutlu hakkında bugün görülen duruşmada tahliye kararı verildi.