Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarihinde ilk kez Kara, Hava ve Deniz Harp Okulları’nın birincileri kadın teğmenler oldu. Yozgatlı Şeyda Yıldırım, Deniz Harp Okulu'nu birincilikle bitirerek hem ülkesini hem de Yozgat’ı gururlandırdı.

TSK tarihinde ilk kez Kara, Hava ve Deniz Harp Okulları’nın birincileri kadın teğmenler oldu. Kara Harp Okulu'ndan Teğmen Ebru Eroğlu, Hava Harp Okulu'ndan Teğmen İkra Kuyumcu ve Deniz Harp Okulu'ndan Teğmen Şeyda Yıldırım, eğitimlerini birincilikle tamamlayarak TSK tarihinde bir ilke imza attılar.

Konuya ilişkin mezuniyet töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bu yıl bizleri özellikle duygulandıran Kara Harp Okulu mezuniyetinde birinciliği bir kızımız almıştı. Bugün Deniz Harp Okulu'nda birinciliği bir kızımız aldı. Hava Harp Okulu'nda da birinciliği yine bir kızımız alacak" ifadelerini kullanmıştı.

Diplomalarını Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın elinden alan genç kadın teğmenler Türk Silahlı Kuvvetleri’ne hizmet edecek.

“BOZOK YAYLASININ YİĞİT EVLADI ŞEYDA YILDIRIM”

Bursa Marmara Yozgatlılar Federasyonu Genel Başkanı Ahmet Aslan, konuya ilişkin açıklamada bulunarak Teğmen Şeyda Yıldırım’ı tebrik etti.

Aslan açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Bozok yaylasının yiğit kızına tebrikler. Deniz Harp Okulunu birincilikle bitiren ve ödülü Cumhurbaşkanımız tarafından verilen Bozok yaylasının yiğit ve çalışkan evladı ve yeğenim olan ve kahraman Türk ordusunun şerefli bir subayı olarak göreve atanan Şeyda Yıldırım’ı, Bursa da yaşayan yüz bini aşkın Yozgatlılar adına kutluyor, tebrik ediyor ve başarılarının daim ve kaim olmasını temenni ediyorum.”