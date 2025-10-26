Bulutsuz, 1992 yılında İstanbul doğdu.
Galatasaray Üniversitesi Fransız Dili ve Edebiyatı bölümünden mezun oldu.
Kariyerini moda sektörüne yönlendirdi.
İstanbul Moda Akademisi'nde Moda Yönetimi eğitimi alan Deniz Bulutsuz, moda ve medya sektöründe çeşitli alanlarda uzmanlaştı.
Elle, Vogue Türkiye ve GQ Türkiye gibi popüler dergilerin kadrolarında yer aldı.
Vogue dergisinde editörlük ve proje yöneticiliği yapan Deniz Bulutsuz GQ Türkiye dergisinde sosyal medya uzmanlığı yaptı.
Ozan Güvenle Ne Oldu?
Oyuncu Ozan Güven hakkında, eski sevgilisi Deniz Bulutsuz’a yönelik şiddet iddialarıyla açılan dava sonuçlandı.
Mahkeme, Güven’i “kasten yaralama” suçundan 2 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı.
Cezanın 45 günlük kısmının açık cezaevinde infaz edilmesine karar verildi.
Kararın kesinleşmesiyle birlikte Güven’in cezaevine teslim olması bekleniyor.
Bu gelişme, kamuoyunda geniş yankı uyandırdı ve sosyal medyada yoğun şekilde tartışıldı.