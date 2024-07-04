Eski manken ve sunucu Deniz Akkaya, son dönemde yaşadığı olaylarla gündemden düşmüyor. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na yapılan başvuru sonucunda, sosyal medya fenomeni Miray İpekler tarafından şikayet edilen Akkaya hakkında "hakaret" suçlamasıyla resmi bir soruşturma başlatıldı.

MİRAY İPEKLER'İN İDDİALARI

Mankenlik ve modellik kariyerinde 10 yılı geride bırakan Miray İpekler, Deniz Akkaya ile hiç yüz yüze gelmediğini ancak ortak arkadaşlarının bulunduğunu belirtti. İpekler, sosyal medyada paylaştığı fotoğraflarının Akkaya tarafından gözlemlendiğini ve ardından kendisi hakkında gerçeği yansıtmayan ağır suçlamalar içeren paylaşımlar yapıldığını öne sürdü. Ayrıca, Akkaya'nın kişisel ev adresini sosyal medyada ifşa ettiğini ve tehditkar mesajlar yayınladığını iddia etti.

SAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATTI

İddialar üzerine İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Deniz Akkaya hakkında soruşturma başlattı. Akkaya, şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrıldı ancak tebligatlara rağmen ifade vermeye gitmedi. Bu durum üzerine savcılık, Deniz Akkaya hakkında yakalama kararı talep etti. İstanbul Anadolu Sulh Ceza Hakimliği de bu talebi uygun bularak Akkaya'nın ifadesinin alınabilmesi için yakalama kararı çıkardı.