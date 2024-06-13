Ünlü manken Deniz Akkaya, 15 yaşındaki kızı Ayşe Önbilgin'in kendisine saldırarak balkona kilitlediğini iddia etmişti. Bu olaylardan sonra Akkaya, kızının odasını kurcaladığını ve şaşkına döndüğünü söyledi.

Ünlü manken Deniz Akkaya, kızı Ayşe Önbilgin'in kendisine saldırdığı ve balkona kilitlediği iddiasıyla gündeme bomba gibi düşmüştü. Bu olayın ardından şaşkına dönen Akkaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla dikkatleri üzerine çekti.

Sosyal medyada oldukça aktif olan Deniz Akkaya, ilk kez kızının odasını kurcaladığını ve gördükleri karşısında şoke olduğunu dile getirdi. Akkaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi: "Allah'ım sen aklıma mukayyet ol. Anneliğe dair bildiğim her şey darmadağın... Bütün güvenimi yerle bir... Yepyeni bir iPhone... Yine kilitli ama kendi ismi yazıyor. Allah'ım sen aklıma mukayyet ol."

Kızının bulduğu ikinci telefonun 60 bin TL'nin üzerinde bir fiyatı olduğu ortaya çıktı. Bu durum karşısında öfkesini de gizlemeyen Akkaya, "Bu anki fiyatı en az 60 bin TL olan bir telefonu çocuğumun nereden ve kimden aldığını bilmek onun sınırlarını ihlal etmek değildir. Bir telefonun şifresiyle uğraşırken ikincisi çıktı. Akıl sağlığı yerinde olan bir insan bu konuda endişe duyar, son derece doğaldır." dedi.