Gençlik ve Spor Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, TÜBİTAK ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı'nın ortak çalışması sonucu Yozgat Gençlik Merkezinde hizmet veren DENEYAP Teknoloji Atölyesi 11’inci ve sonuncu eğitim modülü olan Havacılık ve Uzay Teknolojileri Eğitim Modülünün tamamlanmasıyla proje şenliği düzenlendi.

Yozgat Gençlik Merkezi DENEYAP proje şenliğinde öğrenciler geliştirdikleri projeleri sergiledi. Şenlik sonunda ilk 3’e giren eserler belirlenerek ödül töreni düzenlendi.

Şenlik sonrasında açıklamada bulunan Yozgat Gençlik Hizmetleri Müdürü Ali Sapmaz, “Gençlik ve Spor Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, TÜBİTAK ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı'nın (T3 Vakfı) ortak çalışması sonucu Yozgat Gençlik Merkezinde hizmet veren DENEYAP Teknoloji Atölyesi kapsamında 11’inci ve sonuncu eğitim modülü olan Havacılık ve Uzay Teknolojileri Eğitim Modülünün tamamlanmasıyla proje şenliği düzenlendik. Şenliğe DENEYAP Teknoloji Atölyesinde eğitim gören öğrencilerle velilerimiz katıldı. DENEYAP Proje Şenliği’nde öğrenciler, geliştirdikleri projeleri sergilerken, şenlik sonunda ilk 3’e giren eserler belirlenerek ödül töreni düzenlendi” şeklinde konuştu.

“PROJE ŞENLİĞİ İLE EĞİTİM TAMAMLANDI”

Sapmaz açıklamasının devamında, “Öğrencilerin bilime ilgilerini arttırmak, sevdirmek ve farkındalık oluşturmak adına DENEYAP Teknoloji Atölyesinde 2 yıllık eğitim sürecini geride bıraktıklarını ve tasarım ileri robotik kodlama, yenilenebilir enerji, nano teknolojileri siber güvenlik yazılım teknolojileri gibi eğitimlerin sonunda 11’inci ve sonuncu eğitim modülü olan Havacılık ve Uzay Teknolojileri Eğitim Modülü ve proje şenliği ile eğitim tamamlandı. Bundan sonra mentol eğitmenler eşliğinde Gurup Proje çalışmalarına devam edilecek katkı sağlayan paydaş kuruluşlara DENEYAP yönetim kuruluna, eğitmenlerimize, öğrencilerimize, ilçelerden ve il dışından öğrencisini eğitime getiren velilerimize emeklerinden dolay teşekkür ederiz. Yeni Türkiye yüzyılının inşasına katkı sağlayacak, katma değeri yüksek teknoloji üretecek genç Teknoloji Yıldızları ile gurur duyuyoruz. Yozgat Gençlik Merkezi DENEYAP atölyesi mezunlarını buna katkı sağlayacağına yürekten inanıyoruz. Güçlü Türkiye için” dedi. Melike Aslı Arslan