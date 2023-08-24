Diva Sen genel Başkanı Osman Taşçı, Sendikasının genel merkez denetleme kurulu, 2023 yılı ilk altı aylık denetlemelerinin yapıldığını söyledi.

Genel Başkan Taşçı yaptığı açıklamada, “Sendika Genel Merkezimizin çalışmaları, iş ve işlemleriyle hesaplarının denetlemesi, denetleme kurulumuz, tarafından yapılmıştır.Genel Merkez yönetim Kurulumuz gerçekleşen toplantıda güncel konularda istişarede bulundular. Promosyon konusunda üyelerimizin rahatsızlığını Diyanet İşleri Başkanlığımıza tekrardan ulaştırmak için başkanlığımıza ziyarette bulundular.Toplu sözleşme konusunda memurun durumunun kabul edilemez olduğunu bu konunun mercek altına alınması gerektiği yeniden deklare ettiler” ifadelerini kullandı. Alpaslan Demir