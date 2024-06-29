Yozgat Valiliği, abartılı egzoz kullanımı ve yüksek sesli müzik dinleme konularında vatandaşları uyararak, sosyal medya hesapları üzerinden bir duyuru yayınladı.

Yozgat Valiliği'nin yaptığı açıklamada, "Halkımızın huzurunu korumak amacıyla trafik denetimlerimiz artırılacak" ifadelerine yer verildi.

Yozgat Valiliği tarafından yapılan resmi duyuruda, "Yozgat, tarih boyunca huzur, saygı ve hoşgörüye dayanan bir şehir olmuştur. Bu değerlerle yoğrulmuş topraklarda, daha huzurlu ve yaşanabilir bir Yozgat için hepimize düşen sorumluluklar bulunmaktadır. Gece saatlerinde aileleriyle bir araya gelinen, dinlenme zamanı olarak nitelendirilen bu özel anlarda, çevreye ve komşulara karşı duyarlı olmalıyız. Araçlarda ve motosikletlerde yüksek sesle müzik dinlemek, abartılı egzoz kullanmak, hemşehrilerimizin huzurunu kaçırmakta ve şehrimizin sakin atmosferine gölge düşürmektedir” denildi.

Duyurunun devamına ise şu şekilde devam edildi: “Abartı egzoz kullanımı ve yüksek sesli müzik dinlenmesi, ilimiz genelinde huzur ve sükûneti olumsuz etkilemekte. Bu durum, özellikle gece saatlerinde vatandaşlarımızın rahatsız olmasına yol açmaktadır. Abartı egzoz kullanımı: Araçlarda abartı egzoz kullanımı, sağlık ve toplum sağlığına zarar verir. Yüksek ses ve çevre kirliliğine neden olan bu tür değişiklikler, yasal olarak yasak ve cezai işleme tabidir. Yüksek sesle müzik dinleme: Araçlarda veya açık alanlarda yüksek sesli müzik dinlenmesi, halkın huzurunu bozmaktadır. Bu tür davranışların da yasal yaptırımları vardır. Emniyet birimlerimiz denetimlerini artırarak sürdürmektedir. Bu konuda vatandaşlarımızın da, toplumsal yaşamı koruma adına, duyarlı davranmalarını rica ediyoruz. Şikayet ve ihbar: Abartı egzoz ve yüksek sesle müzik gibi rahatsızlık veren durumlarla karşılaştığınızda, ilgili birimlere 112 Acil Çağrı Merkezi Hattı üzerinden ihbarda bulunabilirsiniz. Unutmayalım ki, huzurlu ve yaşanabilir bir Yozgat için hep birlikte çalışmalıyız.”