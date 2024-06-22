Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü ve jandarma ekipleri denetimlerine aralıksız devam ediyor.

Kurban Bayramı’nın bittiği günlerde vatandaşların huzur ve güven içerisinde seyahat etmelerini sağlamak amacıyla ekipler sürücüleri uyarıyor.

Yozgat Valiliğinden yapılan açıklamada, “Vatandaşlarımızın huzur ve güven içerisinde seyahat etmelerini sağlamak amacıyla Emniyet ve jandarma ekiplerimiz denetimlerine aralıksız devam ediyor.

Her zaman olduğu gibi Bayram dönüş yolunda da emniyet kemeriniz takılı, telefonunuz uzağınızda, hızınız yasal sınırda olsun. Evinize sağ salim kavuşmanız için trafik kurallarına uyalım.” İfadelerine yer verildi.