Denetimler kapsamında şimdi de "Yozgat Vizyon Sinemasında" denetim gerçekleştirildi.

Denetim Komisyonu Başkanı, Yozgat İl Kültür ve Turizm Müdürü Hüseyin Çiftçi öncülüğünde yapılan denetimler dahilinde önceki haftalarda Novada Cinegold Sinema Salonunda yapılan denetimlerden sonra şimdi de Vizyon Sinema Salonunda denetim çalışması düzenlendi.

Denetim Komisyonu Başkanı Hüseyin Çiftçi ve denetim komisyonu tarafından Yozgat’ta bulunan sinema salonlarında “Sinema Filmlerinin Değerlendirilmesi ve Sınıflandırılmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmelik” kapsamında gerekli denetimler gerçekleştirildi.

Sinema Filmlerinin Değerlendirilmesi ve Sınıflandırılmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmelik kapsamında Yozgat Valiliğince denetim komisyonu oluşturulmuştu.

Oluşturulan denetim komisyonu tarafından işaret ve ibarelerin kullanımı, kültürel ve sanatsal etkinlikler kapsamında gösterilecek filmlerin yaş sınırları, reklam ve fragman süreleri, sinema biletlerine ilişkin denetimler yapıldı.

Denetim Komisyonu Başkanı Hüseyin Çiftçi ve Denetim Komisyon Üyeleri Tayyip Altınok, Sedat Yazıcıoğlu, Mustafa Yarar tarafından yapılan denetimler de birçok husus ele alındı.

Düzenlenen denetimler hakkında Denetim Komisyon Üyeleri Tayyip Altınok, bilgilendirme yaptı.

Altınok bilgilendirici açıklamasında, “7163 sayılı ‘Sinema Filmlerinin Değerlendirilmesi ve Sınıflandırılması ile Desteklenmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’ 30671 sayılı ‘Sinema Filmlerinin Değerlendirilmesi ve Sınıflandırılmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’ 30926 sayılı kanunlar çerçevesinde ilimizde bulunan sinemalarda denetimler yapıyoruz. Bu kapsamda ilk denetimimizi Yozgat Novada’da bulunan Cinegold Sinema Salonu’nda yapmıştık. Şimdi ise Vizyon Sinemasında denetim gerçekleştirdik. Kanunun 13’üncü maddesi ile Yönetmeliğin 17’nci Maddesinde; Değerlendirme ve sınıflandırma sonucunda belirlenen işaret ve ibarelerin kullanımına, kültürel ve sanatsal etkinlikler kapsamında gösterilecek filmlerin yaş sınırlarına, reklam ve fragman sürelerine, sinema biletlerine ilişkin denetimleri gerçekleştirmek üzere Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğünce talep edilen denetim komisyonu Valiliğimizce oluşturulmuştur. Bu nedenle; Sinema Filmlerinin Değerlendirilmesi ve Sınıflandırılmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmelik kapsamında Valiliğimizce oluşturulan komisyonumuzca Yozgat il sınırlarımız içerisinde bulunan sinema salonlarının denetimleri 3’er aylık periyotlar halinde yapılmaktadır” şeklinde konuştu. Melike Aslı Arslan